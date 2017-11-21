После ДТП с автобусами в Ярославле шесть человек попали в больницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы в результате столкновения двух автобусов в Ярославле во вторник, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее МЧС сообщало о девяти пострадавших, включая двоих детей.

"По нашим данным, в больницу доставлено шесть человек. Полагаю, что травмы незначительные, потому что автобусы двигались в попутном направлении и скорость их была небольшая", — сказала собеседница.

Она уточнила, что это предварительные данные.

По словам собеседницы, УМВД пока не располагает данными, есть ли среди пострадавших дети.