СК изъял бортовые самописцы и образцы топлива с места крушения L-410

ХАБАРОВСК, 21 ноя — РИА Новости. Следователи изъяли бортовые самописцы и образцы масла и топлива с места крушения самолета L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября в Нелькане при заходе воздушного судна на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка в возрасте трех с половиной лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Следственной группой совместно с членами МАК осмотрено место крушения самолета. Следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведены опознания погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас специалисты МАК расшифровывают изъятые в ходе осмотра бортовые самописцы.