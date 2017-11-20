Прокуратура рассказала об убийствах животных в ростовском приюте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Животных в приюте в Ростове-на-Дону, где якобы нашли сотни мертвых собак и кошек, поступивших в приют еще живыми, подвергали необоснованной эвтаназии для регуляции численности популяции, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник областного прокурора Оксана Сухарева.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотни мертвых бездомных кошек и собак, которые еще живыми поступили в приют, находятся на территории данного центра в холодильных камерах. Прокуратура начала проверку после обращения волонтера этого центра, которая рассказала, что в приюте жестоко обращаются с животными и допускают многочисленные нарушения.

"В ходе проверки были выявлены многочисленные факты необоснованной эвтаназии животных. В актах эвтаназии указывалась такая причина, как регуляция численности популяции, такая причина отсутствует в законодательных актах", — пояснила Сухарева.

Как она добавила, в понедельник, 20 ноября, в прокуратуру поступила информация, что с территории центра планируется вывоз мертвых животных, хранящихся в рефрижераторе.

"Нас в известность о вывозе животных не поставили, и после поступления информации мы немедленно выехали и отобрали тех животных, которых планируем направить на исследование причин их эвтаназии либо естественной гибели", — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее по результатам проверки прокуратуры сообщалось, что треть из 800 животных, которые прошли через журнал учета и поступили в Центр безнадзорных животных с января 2017 года, не были привиты. Также прокуратура даст оценку целевому расходованию бюджетных средств.

Руководитель Центра безнадзорных животных в свою очередь заявлял РИА Новости, что отрицает все обвинения, в том числе по нецелевому использованию бюджетных средств. По его словам, на территории приюта находится 280 мертвых животных: падшие в приюте, подобранные с улиц Ростова-на-Дону, а также подверженные эвтаназии. К концу года, как отмечал директора приюта, центр заключает договор на их утилизацию. Глава учреждения добавлял, что центр ведет учет всех мертвых животных, которые находятся в холодильнике. По его словам, все животные, которые поступают на территорию центра, в обязательном порядке подлежат вакцинации.