Мосгорсуд подтвердил приговор по делу о гибели женщины в ЖК "Алые Паруса"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор электромеханику жилого комплекса "Алые паруса" Алексею Белоусову, осужденному на 3,5 года лишения свободы по делу о гибели женщины из-за падения лифта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд оставил приговор без изменения", — сказали в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, который настаивал на невиновности своего подзащитного.

ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

После инцидента с падением лифта на скамье подсудимых оказался только Белоусов, электромеханик компании "Лифтгарант", которая обеспечивала техническое обслуживание лифтов в жилых домах "Алые паруса" на Авиационной улице. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 уголовной статьи 238).

Адвокат подсудимого Алексей Васильев сообщил, что его подзащитный не признал вину.

Ранее адвокат сообщал, что Следственный комитет России также расследует причастность "неустановленных лиц из числа руководства" организаций "ДС Эксплуатация" и "Лифтгарант" к гибели женщины.