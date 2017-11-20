Полиция в Чите нашла и наказала лихача, прокатившегося на санях по асфальту

КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские в Чите нашли и наказали нарушителя правил дорожного движения, который привязал сани к машине и прокатился на них по асфальту по центральной улице города, сообщила РИА Новости представитель МВД Забайкальского края Лариса Иванова.

Ранее МВД сообщало, что в интернете появилось видео экстремального санника, который едет по дороге на санях, а из-под полозьев летит сноп искр. По данному факту были начата проверка и поиск нарушителя.

"Установлены оба нарушителя — и тот, кто катился, и тот, кто был за рулем машины, куда прицепили санки. Инцидент произошел в воскресенье в 21.26 (15.26 мск). Оба привлечены к административной ответственности", — сказала Иванова.

Она отметила, что это не первый инцидент, когда нарушители ПДД необычным образом едут по улице Ленина.

"Совсем недавно один экстремал проехал в тележке-корзине из магазина. Нашли. Все нарушители устанавливаются и привлекаются к ответственности", — отметила собеседница агентства.