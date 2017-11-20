Между Саратовом и Москвой задержали из-за тумана пять авиарейсов

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Густой туман в саратовском аэропорту в понедельник стал причиной задержки пяти авиарейсов между Саратовом и Москвой, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Саратовские авиалинии", которые объединяют авиакомпанию и аэропорт.

"Задержка по метеоусловиям аэропорта Саратова", — сказала собеседница агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, до вечера задержаны рейсы "Саратовских авиалиний" Саратов — "Домодедово" с планируемым временем вылета в 13.00 (12.00 мск) и два рейса авиакомпании в обратном направлении, который должны были вылететь в Саратов в 9.40 и в 15.00. Также задержаны до вечера понедельника рейс "Аэрофлота" "Шереметьево" — Саратов с планируемым временем вылета в 9.40 и в обратном направлении в 13.20.

Главное управление МЧС по Саратовской области со ссылкой на данные областного гидрометцентра отмечает, что в понедельник в Саратове наблюдается туман с ухудшением видимости до 500 метров, который сохранится до конца дня.