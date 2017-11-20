В Иркутской области мужчина распылил газ из баллончика в лицо фельдшеру

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мужчина распылил газ из баллончика в лицо фельдшеру скорой в городе Усолье-Сибирское под Иркутском, проводится доследственная проверка, сообщает СУ CК РФ по Иркутской области.
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По данным следствия, днем 18 ноября на улице Луначарского в городе Усолье-Сибирское 28-летний мужчина распылил из баллончика газ в лицо фельдшеру "скорой", в то время как медработник оказывал помощь его 62-летней матери. Сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Отмечается, что мужчина ранее судим.
Следственный отдел по городу Усолье-Сибирское проводит доследственную проверку.