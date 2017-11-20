Двое пострадавших в крупном ДТП в Марий Эл остаются в реанимации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Двое пострадавших при столкновении микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл на прошлой неделе остаются в реанимации, 17-летний юноша переведен в обычную палату, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении общественных связей и информации главы республики.

ДТП произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате аварии погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы.

По данным на утро 17 ноября, все четверо пострадавших находились в отделениях реанимации: мальчик семи лет — в Детской республиканской клинической больнице, женщина 47 лет, юноша 17 лет и девочка 14 лет — в йошкар-олинской городской больнице. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань.

"До сих пор в реанимации остаются 7-летний мальчик и женщина, их состояние врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой. Семнадцатилетний юноша переведен из реанимации в обычную палату, его состояние значительно улучшилось", — сказал собеседник агентства, добавив, что девочка, которая находится сейчас в больнице в Казани, начала сама дышать.

По факту ДТП возбуждены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дела соединены в одно производство. По делу задержаны водитель и арендатор грузового автомобиля.