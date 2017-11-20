В Нижневартовске в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на перекрестке в Нижневартовске (ХМАО), сообщили в понедельник в окружном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером в пятницу. Управляя автобусом Iveco, 60-летний водитель выполнил поворот налево на перекрестке, не уступив дорогу автомобилю ВАЗ 21102.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров ВАЗ 21012", — отметили в автоинспекции, уточнив, что среди пострадавших — два ребенка, самому старшему из которых три года.