Состояние выжившей после авиакатастрофы под Нельканом девочки улучшается

ХАБАРОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Состояние трехлетней девочки — единственной выжившей в авиакатастрофе под Нельканом в Хабаровском крае — улучшается, сообщил РИА Новости в понедельник главный врач детской краевой больницы Иван Гончаров.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Она доставлена в Хабаровск с легким сотрясением головного мозга и переломом ноги. В пятницу сообщалось, что врачи не исключают проведения оперативного вмешательства в связи с переломом.

"Лечение идет по плану, утвержденному консилиумом врачей. Состояние ребенка улучшается, мы довольны результатами", — сказал Гончаров.

Он не уточнил, будет ли проводиться оперативное вмешательство в понедельник.