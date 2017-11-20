"Черные ящики" упавшего в Нелькане L-410 отправили на расшифровку в Москву

ХАБАРОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Специалисты Международного авиационного комитета (МАК) сняли показания с "черных ящиков", обнаруженных на месте крушения L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края, и отправили ее на расшифровку в Москву, сообщил РИА Новости в понедельник представитель минтранса региона.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Возбуждено уголовное дело.

В субботу специалисты МАК вернулись из Нелькана в Хабаровск с изъятыми из самолета "черными ящиками". Также в субботу прошли похороны погибших.

"Комиссия МАК сняла показания с обоих бортовых самописцев — речевого и параметров полета. Информация отправлена на расшифровку в Москву. Также следственные органы передадут в МАК собранные документы. Озвучивать причины (крушения – ред.) будут после расшифровки и анализа документов", — сказал представитель минтранса.

Он отметил, что, согласно регламенту, на расшифровку информации бортовых самописцев отводится до 30 дней.