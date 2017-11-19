СК проверяет данные о магазине в Ростове-на-Дону, где удерживали школьника

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работники магазина в Ростове-на-Дону удерживали заподозренного в краже школьника в течение нескольких часов, по сообщениям СМИ проводится проверка, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следственным отделом по Кировскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована проверка по сообщению СМИ о лишении свободы несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 16 ноября сотрудники одного из магазинов "Пятерочка" в Ростове-на-Дону заподозрили школьника в краже и не отпускали его в течение нескольких часов.

Добавляется, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.