Напавшие на пост ДПС в Ингушетии боевики были связаны с ИГ*, заявил Евкуров

НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Боевики, совершившие два нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, были связаны с членами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Вечером 5 ноября двое жителей республики обстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе боестолкновения. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены, они имели связь с Магомедом Мизиевым, напавшим на этот же пост и ликвидированным 19 октября текущего года. По подозрению в пособничестве нападавшим задержаны пятеро жителей республики.

"Убитые во время этих нападений (боевики – ред.) и часть задержанных давали клятву верности международной террористической организации "Исламское государство"*, — сказал Евкуров в субботу в прямом эфире национальной телерадиокомпании "Ингушетия".

Он также отметил, что ликвидированный во время второго нападения на пост боевик также собирался совершить самоподрыв после того, как на место прибудет большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Ранее прокуратура Ингушетии сообщала, что более 90 жителей республики объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ*.

* Террористическая организация, запрещена в России