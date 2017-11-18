Подозреваемого в коррупции главу Циолковского арестовали на два месяца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в коррупции глава администрации наукограда Циолковский (рядом со строящимся космодромом Восточный) Николай Кохно на два месяца заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Благовещенском городском суде.

"Избрана мера пресечения, Николай Кохно заключен под стражу на два месяца, до 16 января 2018 года", — сообщили РИА Новости в суде.

В четверг СУСК РФ по Амурской области сообщил, что глава администрации Циолковского задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере.

По информации регионального СУСК, преступление было выявлено во время проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий.