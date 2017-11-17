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Происшествия

В автобусе, попавшем в ДТП в Марий Эл, было увеличено количество мест

Сюжет:
Крупное ДТП с микроавтобусом в Марий Эл (48)
15:1317.11.2017
11702
© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий ЭлДТП в Марий Эл. Архивное фотоДТП в Марий Эл. Архивное фото
© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. В микроавтобусе, попавшем в ДТП в Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек, было увеличено количество мест, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Виктор Басаргин.

Ликвидация последствий ДТП в Килемарском районе республики Марий Эл
© Фото : предоставлено МЧС России
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Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64 км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в аварии.

"Есть еще одна особенность, которая привела к такой тяжести последствий, (она) связана с тем, что в транспортное средство были внесены определенные конструктивные изменения, увеличено количество мест… Мы видим, что в ходе трагедии собрались все кресла…, те, которые остались на месте, позволили спасти несколько жизней", — сказал Басаргин журналистам в Йошкар-Оле.

При этом, по его словам, "есть сертификация этого транспортного средства, оно поставлено на учет вполне на законных основаниях". "Тут нет вины ГИБДД, все сделано в соответствии с законодательством", — добавил он.

ДТП в Марий Эл
© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл
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"Мы будет в дальнейшем смотреть… Должна появиться солидарная ответственность, если есть сертификационный орган, который сказал, что это соответствует параметрам безопасной эксплуатации транспортного средства", — отметил Басаргин.

Он также сообщил, что прокуратура дала разрешение на внеплановые проверки перевозчика. Глава ведомства не уточнил название компании, занимавшейся пассажирскими перевозками, но сказал, что у этого перевозчика 17 транспортных средств. Попавший в аварию микроавтобус был арендован, его владельцем является водитель, который погиб в результате ДТП.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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farscape1977
Да криминал там рулит. Вот перевзчик и не называется. Чтобы встать на рейс со своим автобусом нужно отчинять бОльшую часть прибыли. Вот водители и жмут на полную, чтобы сделать рейсов по-больше...
15:18
17.11.2017
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