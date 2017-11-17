У Путина не может быть личной позиции по явке Сечина в суд, заявил Песков

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой главы "Роснефти" Игоря Сечина в суд по делу Алексея Улюкаева, но у него не может быть личной позиции по данному вопросу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в курсе ли Путин о неявках Сечина в суд.

При этом он отметил, что в данном вопросе не может идти речи о личной позиции президента. "Здесь не может быть и речи о личной позиции", — добавил Песков.

Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос — 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд в среду, так как находится в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.