Источник: в Удмуртии из-за пожара эвакуировали почти 100 человек из вуза

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали утром в пятницу из филиала Удмуртского государственного университета в Воткинске после пожара в подвале здания, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Пожар в филиале УдГУ (Удмуртский государственный университет) по адресу: улица Расковой, дом 1а ликвидирован, эвакуированы свыше 90 человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.

Очаг пожара, по его словам, находился в подвале двухэтажного кирпичного здания филиала УдГУ. Проводится проветривание помещений. Обстоятельства пожара выясняются.