Борт S7 вынужденно сел в Норильске из-за технической неисправности

НОВОСИБИРСК, 17 ноя — РИА Новости. Самолет Embraer E-170 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Норильск-Новосибирск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета после того, как сработал датчик технической неисправности, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"По предварительной информации, самолет авиакомпании S7 Airlines модели Embraer E-170 вылетел 17.11.2017 в 09.45 (05.45 мск) из аэропорта Норильска для выполнения рейса 3278 по маршруту Норильск – Новосибирск. При совершении пилотирования воздушного судна произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности самолета, в связи с чем экипажем воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета", — сказала Горбунова.

Она добавила, что в 11.04 местного времени "воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска; на борту самолета находилось 67 пассажиров, в настоящее время они ожидают вылета в аэропорту".

По данному факту Норильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

"Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказала РИА Новости официальный представитель регионального СУСК на транспорте Яна Стрижова.