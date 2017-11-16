Стали известны новые подробности ДТП с участием азовского судьи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Несколько административных протоколов составлены в отношении недавно попавшего в аварию судьи Азовского городского суда Александра Гудкина, они переданы в суд, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

BMW под управлением судьи и Kia, за рулем которой была местная жительница, столкнулись 12 ноября. Пострадал несовершеннолетний пассажир одной из машин, автомобили были повреждены. Следователи проводят проверку по факту ДТП. После проверки квалификационная коллегия судей Ростовской области решит вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в случае соответствующего ходатайства следователей.

По данным полиции, судья выехал на встречную полосу движения, передвигался с подложными госзнаками на машине и отказался после ДТП от медицинского освидетельствования.

"Были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего", ст. 12.26 КоАП РФ "Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ "Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения…" и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ "Управление транспортным средством с заведомо подложными госзнаками", — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии показал удостоверение судьи Азовского суда, а затем отверткой открутил номера на автомобиле и заменил их другими. Также в соцсетях сообщалось, что водитель BMW был пьян. По данным местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.