На Ставрополье двое подростков до смерти избили пенсионера

ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины, которого избили двое раздраженных непонятными просьбами в их адрес подростков, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Уголовное дело по факту обнаружения тела 63-летнего жителя поселка Бородыновки с телесными повреждениями возбуждено по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщили в ведомстве.

"По данным следствия, вечером 2 ноября текущего года 17-летний и 15-летний подростки, гуляя на одной из улиц в поселке Змейке, встретили мужчину, который неоднократно обращался к ним с непонятными просьбами. Данное поведение мужчины разозлило подозреваемых, и они нанесли ему многочисленные удары руками и ногами по телу, от которых он скончался на месте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря совместной четко налаженной работе следователя и оперативных сотрудников полиции, проведению необходимого комплекса следственно-оперативных мероприятий преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

"В настоящее время подозреваемые задержаны. По ходатайству следователя в отношении них избраны меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается", — отметили в СК.