В Краснодаре начали проверку после обрушения стены хладокомбината

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. После обрушения стены Краснодарского хладокомбината, снос здания которого проводился в четверг, пострадал один человек, ещё двое могут оставаться под завалами, следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по сообщению об обрушении стены здания по улице Уральской на рабочих", — говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, на территории Краснодарского хладокомбината в четверг днем производились работы по демонтажу неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время проведения работ произошло обрушение части здания на рабочих, производивших снос. Как отметили в мэрии Краснодара, в больницу с переломом предплечья был доставлен 52-летний мужчина.
По информации СК, под завалами находятся два человека, ведется их поиск.
По данным ГУМЧС по региону, к ликвидации последствий обрушения привлекалось 55 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 14 человек и 3 единицы техники.