В Краснодаре начали проверку после обрушения стены хладокомбината

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. После обрушения стены Краснодарского хладокомбината, снос здания которого проводился в четверг, пострадал один человек, ещё двое могут оставаться под завалами, следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по сообщению об обрушении стены здания по улице Уральской на рабочих", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, на территории Краснодарского хладокомбината в четверг днем производились работы по демонтажу неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время проведения работ произошло обрушение части здания на рабочих, производивших снос. Как отметили в мэрии Краснодара, в больницу с переломом предплечья был доставлен 52-летний мужчина.

По информации СК, под завалами находятся два человека, ведется их поиск.

"В настоящее время следователь работает на месте происшествия, принимаются меры к изъятию технической документации. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе правил соблюдения техники безопасности при выполнении указанных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СК.

По данным ГУМЧС по региону, к ликвидации последствий обрушения привлекалось 55 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 14 человек и 3 единицы техники.