БАРНАУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Барнаула разыскивают женщину и девочку с хомяком, которые могут быть причастны к ряду квартирных краж, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, девочка представляется разными именами, знакомится на улице с ровесницами и предлагает посмотреть живого хомяка.

"После этого она предлагает взять животное себе в качестве питомца и под этим предлогом она попадает в квартиры. В ходе знакомства поясняет, что обучается в одной из школ города Барнаула. Находясь в доме, входит в доверие и просит остаться поиграть, совершая во время игры кражи. На улице девочка встречается с женщиной, после чего они вместе уходят в сторону одного из торговых центров", — говорится в сообщении.

В настоящий момент зарегистрированы два подобных факта, сотрудники полиции устанавливают личности девочки и женщины, подозреваемых в причастности к кражам.