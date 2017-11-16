Медработник, убивший пациента наркодиспансера, получил 10 лет колонии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Медработник признан виновным в том, что насмерть забил пациента в наркологическом диспансере в Перми, ему назначено 10 лет колонии, сообщает СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 мая в отделении неотложной помощи Пермского краевого наркологического диспансера медицинский работник нанес множественные удары руками и ногами по телу мужчины, проходившего лечение в диспансере, которые привели к смерти пациента.

Приговором суда медработнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.