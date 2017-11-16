Жителя Якутии случайно застрелили во время охоты на оленей

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Жителя Якутии случайно застрелили во время охоты на оленей, сообщает республиканское СУСК РФ.

Следователи начали проверку по факту гибели 47-летнего мужчины. По данным СУСК, охота проходила в 30 километрах от села Эмиссы Амгинского района.

"В ней участвовали шесть мужчин, и в разгар охоты, по предварительным данным, в результате выстрела, произведенного по неосторожности, огнестрельное ранение в живот получил один из охотников. От полученной травмы он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.