ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Жителя Якутии случайно застрелили во время охоты на оленей, сообщает республиканское СУСК РФ.
"В ней участвовали шесть мужчин, и в разгар охоты, по предварительным данным, в результате выстрела, произведенного по неосторожности, огнестрельное ранение в живот получил один из охотников. От полученной травмы он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.