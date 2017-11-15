Главу подразделения "Метростроя" задержали по подозрению в неуплате налогов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Гендиректор коммерческой организации задержан по подозрению в уклонении от налогов более чем на 719 миллионов рублей, информирует ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

ГСУСК по Петербургу во вторник сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты НДС, а также налога на прибыль на сумму более 719 миллионов рублей в период с апреля 2011 года по март 2014 года.

"Оперативники экономической полиции Главка задержали 59-летнего гендиректора коммерческой организации, который подозревается в том, что в период с 2011 по 2013 годы совершил уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 719 миллионов рублей", — отмечается на сайте ГУМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК России (уклонение от уплаты налогов), максимальная санкция – шесть лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" является одной из крупнейших организаций системы "Метростроя". Оно возникло в 1972 году в ходе реструктуризации "Ленметростроя". Основным направлением деятельности СМУ-11 являются горнопроходческие и горнокапитальные работы. Организация принимает участие в строительстве промышленно-гражданских объектов любой сложности.