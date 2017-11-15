В московской школе силовики не нашли бомбу

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили взрывное устройство в школе на северо-западе Москвы, откуда после анонимного звонка о "минировании" были эвакуированы 170 учеников, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации учащихся из школы №1399 по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 33, корпус 2 после сообщения о "минировании".

"В 17.25 проверка закончена, угроза не подтвердилась. Было эвакуировано 170 человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.