Вступил в силу приговор "теневым банкирам" за вывод денег за рубеж

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор лидерам "теневых банкиров" Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко, получившим по 8,5 лет колонии за вывод за рубеж более 100 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Вместе с тем двум осужденным из 12 апелляционная коллегия на полгода снизила назначенное наказание. "Остальным осужденным дела приговор оставлен без изменения", — сказали в пресс-службе.

В конце декабря 2016 года Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии "теневых банкиров" Магина и Рыбальченко. Судья признала их организаторами преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж за комиссию от 0,5 до 2,5% от сделки.