МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор лидерам "теневых банкиров" Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко, получившим по 8,5 лет колонии за вывод за рубеж более 100 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В конце декабря 2016 года Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии "теневых банкиров" Магина и Рыбальченко. Судья признала их организаторами преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж за комиссию от 0,5 до 2,5% от сделки.