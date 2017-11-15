Под Калугой перевернулся автобус с рабочими

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Автобус с рабочими в результате ДТП в Калужской области съехал в кювет и перевернулся, восемь человек получили ранения, сообщило УМВД по региону в среду.
"При обгоне транспортного средства, движущегося в попутном направлении, водитель выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения 8 пассажиров, находящиеся в автомобиле. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Семи пассажирам медицинскими работниками оказана помощь на месте, после чего они были отпущены домой. Один гражданин госпитализирован", — уточняет полиция.