Под Тверью завели дело после массового отравления детей в школьной столовой

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления 33 учащихся и четырех сотрудников МБОУ "Рождественская средняя общеобразовательная школа" в Тверской области, соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте Генпрокуратуры России.
"Возбуждено уголовное дело по статье… "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — говорится в сообщении.
Добавляется, что ход расследования контролируется прокуратурой.