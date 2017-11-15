Под Тверью завели дело после массового отравления детей в школьной столовой

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления 33 учащихся и четырех сотрудников МБОУ "Рождественская средняя общеобразовательная школа" в Тверской области, соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте Генпрокуратуры России.

Следствием установлено, что в сентябре 2017 года в региональные больницы обратились 33 ученика и четыре работника школы с признаками пищевого отравления. На кухне школьной столовой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, что стало причиной массового заболевания.

"Возбуждено уголовное дело по статье… "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что ход расследования контролируется прокуратурой.