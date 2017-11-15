В Генпрокуратуре объяснили утечку записи переговоров Улюкаева и Сечина

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной после публикации в СМИ записи разговора Алексея Улюкаева и Игоря Сечина заявил, что из надзорного ведомства утечек не бывает "практически совсем".

Комментируя в эфире радиостанции "Говорит Москва" ситуацию с опубликованием в издании The Bell записей разговора главы "Роснефти" Сечина и экс-министра Улюкаева, Куренной пояснил, что не прокурор решает, будет ли процесс по делу открытым или закрытым, это делают следствие и суд, а прокурор уже работает в зависимости от принятого решения.

Отвечая на вопрос, назначают ли проверки в Генпрокуратуре, когда в СМИ появляются материалы, которые официально нигде не публиковались, Куренной ответил: "Это может быть, но мы тут со своей стороны гордимся, что у нас утечек не бывает практически совсем".

Издание The Bell во вторник опубликовало записи переговоров Игоря Сечина и Алексея Улюкаева перед задержанием министра. Ранее расшифровка этого разговора уже была озвучена в суде. Обнародование этой стенограммы было раскритиковано главой "Роснефти", так как беседа, по его мнению, содержала государственную тайну.