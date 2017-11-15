В Москве задержали подозреваемую в убийстве матери и младшего брата

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следствие усомнилось в том, что москвичка сама зарезала своего ребенка на юге Москвы, после чего покончила с собой: по делу задержана ее старшая дочь, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в квартире одного из жилых домов были обнаружены тела ребенка 2013 года рождения и его матери 1973 года рождения с колото-резаными ранениями. В связи с тем, что в квартире была обнаружена предсмертная записка, у следствия возникла версия о том, что женщина нанесла своему сыну несколько смертельных колото-резаных ранений, а затем свела счеты с жизнью.

"Однако в рамках расследования преступления у следователей также появились основания для исследования версии об убийстве матери ребенка, с этой целью была допрошена старшая дочь погибшей. Девушка в ходе допроса пояснила, что вернувшись домой, она обнаружила младшего брата без признаков жизни и свою мать с ножевыми ранениями. С ее слов, она нанесла матери еще несколько ножевых ранений, от которых та скончалась", — сказала Иванова.

По подозрению в совершении убийства 19-летняя девушка задержана. В отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

"Вместе с тем следователи продолжают расследование уголовного дела, в ходе которого будут отрабатываться все версии совершенного преступления, а также исследованы все обстоятельства смерти ребенка и женщины", — добавила собеседница агентства.