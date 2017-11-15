Под Тверью задержали троих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Полиция задержала спустя почти полтора года троих жителей Санкт-Петербурга, которые напали в Тверской области на торговый павильон и похитили ювелирные изделия на 4,5 миллиона рублей, сообщает в среду правление МВД региона.

Нападение на торговый павильон в городе Торжок произошло в июне 2016 года.

"Ворвались неизвестные в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, нанесли удар по голове администратору торгового зала, после чего открыто похитили шесть лотков с золотыми ювелирными изделиями и скрылись. Ущерб составил более 4,5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Выяснилось, что подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин — трое неработающих жителей Санкт-Петербурга, двое из которых ранее судимы. "В Тверской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин… В настоящее время все трое фигурантов арестованы", — сообщает полиция.