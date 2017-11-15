В Забайкалье задержали членов ОПГ "Ключевские"

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Оперативники и сотрудники Росгвардии задержали в среду во время спецоперации в Чите членов ОПГ "Ключевские", которые подозреваются в вымогательстве у предпринимателей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова.
Она отметила, что в ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, около двух миллионов рублей наличных денег и различная документация, свидетельствующая об их незаконной деятельности.
В СУСК региона РИА Новости сообщили, что задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
По данным МВД, есть основания предполагать, что на счету задержанных членов группировки есть и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Полицейские просят жителей, которые стали жертвами преступной деятельности задержанных участников группировки обратиться в управление уголовного розыска краевого УМВД.