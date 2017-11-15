В Забайкалье задержали членов ОПГ "Ключевские"

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Оперативники и сотрудники Росгвардии задержали в среду во время спецоперации в Чите членов ОПГ "Ключевские", которые подозреваются в вымогательстве у предпринимателей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова.

"В результате масштабных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции по декриминализации региона, задержана организованная группа, которая является структурным подразделением ОПГ "Ключевские"… Одновременно в разных частях Читы задержали шестерых активных участников группировки. Злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались "крышеванием" граждан, которые имеют торговые точки на рынках города и вымогали у них денежные средства, гарантируя им свое покровительство", — сказала Иванова.

Она отметила, что в ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, около двух миллионов рублей наличных денег и различная документация, свидетельствующая об их незаконной деятельности.

В СУСК региона РИА Новости сообщили, что задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

"По версии следствия, подозреваемые, являясь членами организованной преступной группы, в течение нескольких лет вымогали деньги у предпринимателя, занимавшегося автомобильными перевозками. Члены ОПГ, угрожая предпринимателю расправой, потребовали отдавать 30% прибыли за так называемое крышевание. Бизнесмен вынужден был согласиться на условия вымогателей и в течение 2010-2012 годов выплатил около 1,1 миллиона рублей", — сообщил официальный представитель СК региона Егор Марков.

По данным МВД, есть основания предполагать, что на счету задержанных членов группировки есть и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Полицейские просят жителей, которые стали жертвами преступной деятельности задержанных участников группировки обратиться в управление уголовного розыска краевого УМВД.