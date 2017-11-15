В СК назвали версии крушения самолета в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает три возможных версии крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае, сообщает ДВСУ на транспорте СКР.

По данным следственных органов, 15 ноября около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. По предварительным данным, три пассажира и два члена экипажа получили смертельные травмы. Ранее УМВД сообщило о шестерых погибших взрослых и одной выжившей девочке.

Отмечается, что в настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета L-410 c находящимися на борту пассажирами и членами экипажа по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.