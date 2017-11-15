СМИ: по делу о растрате арестовали экс-глава совета директоров "Локомотива"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" и экс-президент оператора связи "Транстелеком" Сергей Липатов арестован по делу о растрате средств вкладчиков Межтрастбанка, сообщает в среду газета "Коммерсант".

"Известному предпринимателю инкриминируется хищение денег из обанкротившегося Межтрастбанка. Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесенного вкладчикам ущерба, одним из которых был брат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, превышает 4 миллиарда рублей", — пишет издание.

По данным газеты, Липатова арестовал Тверской районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД — в его производстве находится уголовное дело по факту хищения денег из Межтрастбанка. Дело возбуждено по статье "присвоение или растрата в особо крупном размере".

Банк России отозвал у Межтрастбанка лицензию на осуществление банковских операций с 29 января. По мнению регулятора, Межтрастбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом достаточность собственных средств (капитала) банка снизилась до критических значений.

"На 1 октября 2017 года банк должен своим клиентам почти 4 миллиарда руб. По данным "Ъ", сейчас в материалах уголовного дела данная сумма и фигурирует", — сообщает газета.

Изначально фигурантами были бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и.о. председателя правления Светлана Романова, продолжает издание. Их арестовали в апреле.

"Экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков и член совета директоров кредитного учреждения Сергей Липатов, по данным "Ъ", в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась поле того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором", — заключает "Коммерсант".

Вины Липатов, по данным газеты, не признает.