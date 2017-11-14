В Москве суд отказался арестовать пять самолетов Boeing компании "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на пять принадлежащих авиакомпании "ВИМ-Авиа" самолетов Boeing 757-200, десять авиадвигателей и пять вспомогательных силовых установок в рамках дела по иску к авиаперевозчику на сумму более 3 миллиардов рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.
По мнению суда, истец не доказал необходимость принятия обеспечительных мер. "Доказательств наличия реальной угрозы неисполнения решения суда, возможности причинения значительного ущерба заявителю в случае непринятия мер обеспечения иска в материалах дела не содержится", — говорится в определении суда.
Ранее ООО "РНГО" подало иск точно на такую же сумму – более 3 миллиардов рублей — к ПАО "Аэропорт Братск", которое управляет аэропортом Братска и на 100% принадлежит "ВИМ-Авиа". Сама авиакомпания привлечена к тому делу в качестве третьего лица. Основания иска пока также не сообщаются. Предварительные слушания по делу назначены на 12 декабря.
"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса РФ Максим Соколов говорил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.