В Москве суд отказался арестовать пять самолетов Boeing компании "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на пять принадлежащих авиакомпании "ВИМ-Авиа" самолетов Boeing 757-200, десять авиадвигателей и пять вспомогательных силовых установок в рамках дела по иску к авиаперевозчику на сумму более 3 миллиардов рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.

Обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего "ВИМ-Авиа" имущества просил принять истец – компания ООО "РНГО", основным видом деятельности которой, согласно ЕГРЮЛ, является производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

По мнению суда, истец не доказал необходимость принятия обеспечительных мер. "Доказательств наличия реальной угрозы неисполнения решения суда, возможности причинения значительного ущерба заявителю в случае непринятия мер обеспечения иска в материалах дела не содержится", — говорится в определении суда.

Иск ООО "РНГО" поступил в столичный арбитраж 1 ноября, в нем истец требует взыскать с перевозчика более 3 миллиардов рублей и обратить взыскание на заложенное имущество, основания исковых требований в материалах суда пока не указываются. Суд назначил предварительные слушания по делу на 19 декабря.

Ранее ООО "РНГО" подало иск точно на такую же сумму – более 3 миллиардов рублей — к ПАО "Аэропорт Братск", которое управляет аэропортом Братска и на 100% принадлежит "ВИМ-Авиа". Сама авиакомпания привлечена к тому делу в качестве третьего лица. Основания иска пока также не сообщаются. Предварительные слушания по делу назначены на 12 декабря.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса РФ Максим Соколов говорил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.