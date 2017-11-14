Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано поздним вечером в понедельник в районе Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр сейсмического события находился в Тихом океане на глубине 70 километров в 669 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Ближайший населённый пункт — село Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга) — находится в 191 километре от эпицентра", — сказал представитель службы.

Он отметил, что информации о том, ощущалось ли землетрясение в населённых пунктах края, не поступало.