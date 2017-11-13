В Москве женщина зарезала ребенка и покончила с собой

Полиция и скорая помощьАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

Полиция и скорая помощьАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Женщина зарезала своего ребенка и покончила с собой в квартире на улице Подольских Курсантов в Москве, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам другого источника в правоохранительных органах, рядом с телами женщины и ее четырехлетнего ребенка найдена предсмертная записка.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила эту информацию. Предварительно установлено, что женщина 1973 года рождения нанесла своему сыну несколько колото-резаных ранений, а затем свела счеты с жизнью.