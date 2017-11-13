Сечина при дальнейшей неявке могут доставить в суд принудительно

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Главе "Роснефти" Игорю Сечину, в теории, может грозить принудительный привод в суд, если он и далее не будет являться на заседания без уважительных причин, сообщили опрошенные РИА Новости адвокаты.

Соответствующее решение остается на усмотрение судьи, какого-либо автоматически предписываемой процедуры в данном случае нет, даже если свидетель пропускает два или три допроса подряд.

На сегодняшнее заседание по делу Алексея Улюкаева Сечин, ключевой свидетель обвинения, не явился, не объясняя причин. По словам судьи, в "Роснефти" отказались принять у приставов повестку. Новый допрос запланирован на среду, 15 ноября, судья распорядился повторно выслать повестку.

Легальные способы не прийти на допрос

"В соответствии с частью 7 статьи 56 УПК РФ, в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу… Уважительными причинами, в частности, могут быть признаны: болезнь свидетеля или члена его семьи при невозможности поручить кому-либо уход за ним; несвоевременное вручение повестки; невозможность явки вследствие стихийного бедствия и так далее", — сказал адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов.

Его коллега Людмила Айвар добавила, что за отказ явиться в суд без уважительной причины предусмотрен также штраф. "Кроме того, судья может огласить его показания, данные на стадии следствия", — указала адвокат.

Комментируя решение суда направить повестку Сечину не на дом, а по месту работы, Башилов подтвердил, что такая возможность закреплена приказом Судебного департамента при ВС РФ.

"Как показывает практика, в таких крупных организациях (как "Роснефть") всегда есть инструкция по делопроизводству, которая предусматривает, в том числе, порядок регистрации входящей корреспонденции и отсутствие возможности избирательно подходить к регистрации входящей корреспонденции", — отметил Башилов.

Но не представляется возможным оценить, насколько правомерно в "Роснефти" отказались принять повестку, поскольку указанный документ в публичном доступе отсутствует.

Могут допросить по видеосвязи

По словам Башилова, возможность допроса свидетеля вне рамок судебного разбирательства (дома или на работе) уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрена.

"В соответствии со статьями 240, 241 УПК РФ, принципами судебного разбирательства являются гласность и непосредственность, то есть исследование в судебном заседании. Единственная возможность избежать явки в суд — это дать показания путем использования систем видео-конференц-связи, что предусмотрено статьей 278.1 УПК РФ", — добавил эксперт.

По словам Айвар, основанием для допроса по видео-конференц-связи является нахождение свидетеля в другом регионе России. "Если человек находится в другом субъекте РФ, он должен прийти в местный суд и по видеосвязи дать показания. Такая возможность теоретически есть", — отметила адвокат.

Дать показания суду по Skype с работы или из дома нельзя. "Это специальная процедура. В зале вместе со свидетелем присутствует судья, она проверяет его паспорт, секретарь параллельно ведет протокол. Проверяется личность свидетеля — а то вдруг это не Сечин, а человек, похожий на него", — пояснила Айвар.

В целом, при подобных процессуальных обстоятельствах, как в нынешнем случае, решение о дальнейшем ходе разбирательства принимает судья "с учетом важности предполагаемых показаний свидетеля", заключил Башилов.