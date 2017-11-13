Под Тулой столкнулись маршрутка и иномарка

ВОРОНЕЖ, 13 ноя — РИА Новости. Иномарка столкнулась с маршрутной "Газелью" в Тульской области, в результате чего пострадали четыре пассажира маршрутки и водитель легкового автомобиля, сообщает в понедельник управление МВД по региону.

Авария произошла в понедельник около 8.40 мск на пятом километре автодороги Щёкино — Селиваново в Щёкинском районе, уточнили в ведомстве.

"Столкнулись автомобиль Suzuki Liana и "Газель", следовавшая по маршруту 151К. Предположительно, девушка, находившаяся за рулём легкового автомобиля, … не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным транспортным средством", — говорится в сообщении.

По данным УМВД, в результате ДТП пострадали сама девушка-водитель, а также четыре пассажира "Газели", детей среди них нет.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности пострадавших, организуют безопасное дорожное движение на участке автодороги, добавили в ведомстве.