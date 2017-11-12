В Новосибирске совершил вынужденную посадку самолет Lufthansа

КРАСНОЯРСК, 12 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании Lufthansa совершил в воскресенье вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за пассажира, которому стало плохо во время полета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Инцидент произошел рано утром. Пассажиру, гражданину Китая, стало плохо, его сняли с борта и увезли на "скорой", в 08.52 (04.52) борт уже вылетел в пункт назначения", — сказал собеседник агентства, не уточняя модели и маршрута самолета.

По данным СМИ, речь идет об Airbus А-380, следовавшему из Германии в Китай.