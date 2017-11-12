В Крыму загорелась квартира в многоэтажном доме из-за хлопка газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в жилом многоэтажном доме в городе Армянске на севере Крыма, который, по предварительной информации, случился из-за хлопка газо-воздушной смеси, в результате возгорания пострадала пожилая женщина, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома поступило ночью с субботы на воскресенье. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 60 человек.

"По прибытию спасателей стало известно, что, по предварительным данным, загорание произошло вследствие хлопка газо-воздушной смеси с последующим горением. В результате чрезвычайного происшествия пострадала хозяйка квартиры 1937 года рождения", — говорится в сообщении.

Женщина была госпитализирована с ожогами в центральную городскую больницу города Красноперекопска.

Пожар ликвидировали в 02.40. Конструкция здания не была повреждена, уточнили в ведомстве.

"Жильцы дома вернулись в свои квартиры. Огнем уничтожена мебель и личные вещи, а также повреждены бытовая техника, оконная рама и дверная коробка. Причины чрезвычайного происшествия выясняют эксперты", — отмечается в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 38 человек и 14 единиц техники.

Крупная трагедия, предварительно, из-за взрыва газа произошла на этой неделе в Ижевске. При обрушении части жилого дома с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. Погибли семь человек.