Не наши миллиарды: семья полковника Захарченко пытается сохранить имущество

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Полковник МВД Дмитрий Захарченко отрицает владение 9 миллиардами рублей, найденными в столичной квартире его сестры. Сестра экс-полицейского также не знает, откуда в ее новой квартире появился "клад" с наличностью. Мать бывшего высокопоставленного оперативника утверждает, что свои миллионы она заработала сама путем возделывания земли и получения большого наследства еще в 1990-е годы. Об этом в пятницу рассказали их представители в Никулинском суде Москвы, где начались слушания по иску Генпрокуратуры РФ, требующей конфисковать квартиры, машины и деньги семьи и близких людей Захарченко.

"Ваш коррупционер"

Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, несмотря на отсутствие состоявшегося суда над полковником Захарченко и признании его виновным в получении взяток, прямо называет экс-полицейского коррупционером.

"Дмитрий Викторович Захарченко ваш — коррупционер", — неоднократно он заявил в ходе слушаний по заявленному иску, обращаясь к многочисленным представителям ответчиков, которых собралось в общей сложности девять.

Основанием для подачи иска о конфискации квартир родителей, сестры, жен, сожительниц и детей Захарченко прокурор назвал два федеральных закона: "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжность".

"Поводом для предъявления иска стали результаты прокурорской деятельности, в ходе которой были выявлены имущество и денежные средства. Объемы обнаруженного у Захарченко и связанных с ним лиц убедили Генпрокуратуру, что объемы несоразмерны их заработку", — сказал прокурор Бочкарев.

23 миллиона за один день

По утверждению прокурора, Захарченко привлек мать и сестру "для получения и сокрытия незаконных доходов". Они обе, по словам истца, являются педагогическими работниками, их заработок несоразмерен полученному имуществу, а у матери полковника при обыске были обнаружены 16 миллионов долларов. Захарченко, считает прокурор, прибегал к их помощи, чтобы казаться добропорядочным перед законом и обществом.

"Только в один день его работы в ГУЭБиПК при нем обнаружено 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысячи евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень", — сказал прокурор, отметив, что легальный доход полковника с 2001 по 2016 год составил 12 миллионов рублей.

Подкинутые миллиарды

Ответчики отрицают, что им принадлежат найденные в квартире сестры полковника Захарченко Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте в Москве денежные средства в разной валюте общей суммой более 8 миллиардов рублей.

"Они (родственники полковника) сказали, что это не их (деньги) — подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают", — сказал прокурор.

По словам представителя сестры полковника, Разгонова не проживала в указанной квартире на Ломоносовском проспекте, в тот период она наняла фирму для ремонта в ней и закупала мебель..

"Моя доверительница Ирина Разгонова не знает, откуда там появились деньги и золотой слиток", — сказал юрист, отвечая на вопрос судьи Елены Кузнецовой.

Представитель отца полковника Захарченко Виктор Емельянов рассказал, что доступа к "кладовке, где были обнаружены деньги" ни сестра, ни мать не имели. "Там была комната, закрытая на замок, из этой комнаты был вход в кладовку, где лежали деньги, она тоже была закрыта на ключ. Доступа в это помещение у них (у Ирины Разгоновой и других ответчиков по иску Генпрокуратуры) не было", — сказал он.

При этом супруг Разгоновой рассказал журналистам в кулуарах суда, что за несколько дней до обыска денег в квартире не было.

Наследство 90-х

Второй "склад" с деньгами следователи нашли у матери полковника, но она утверждает, что деньги на покупку элитного жилья в Москве она получила в наследство еще в начале 1990-х, а найденные у нее деньги частично получила по предварительному договору продажи этого жилья и частично от земледелия, которым занималась в Ростовской области.

"Всего Валентиной Захарченко в наследство было получено от родственницы около 1 миллиона долларов", — сказал представитель матери полковника.

Юрист отметил, что Валентина Захарченко "совершала сделки с имуществом еще до появления антикоррупционного закона", все имущество она приобретала "на свои деньги".

"Основная сумма денежных средств досталась ей в наследство от родственницы. Эти деньги долго хранились. Также ею велась хозяйственная деятельность", — пояснил юрист появление денег у матери полковника, отметив, что наследство было получено в начале 90-х годов.

Напомним, в элитной квартире матери Захарченко на Мичуринском проспекте в Москве были обнаружены 19 миллионов рублей, 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и часы Rolex.

Следствие знает

Адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко заявил в суде, что "следствие располагает" информацией о возможном собственнике найденных в квартире сестры Захарченко миллиардов.

"По моей информации, органами следствия получены материалы, которые свидетельствуют о том, что обнаруженные денежные средства имеют иные источники, не связанные с коррупционной деятельностью моего доверителя", — сказал Горбатенко в суде.

Отец семейства

Из яркой речи прокурора Бочкарева следует, что именно полковник Захарченко обеспечивал родственников, сожительниц, их родственников, своих жен и детей средствами, которые законным путем не мог заработать, поскольку за все время службы получил официальный доход в размере 12 миллионов рублей.

Прокурор считает, что несмотря на официально не закрепленные взаимоотношения с некоторыми соответчицами по иску, их имущество подлежало декларированию полковником, а сейчас подлежит конфискации.

Так, например, прокурор заявил, что деньги, обнаруженные на счету у подруги сожительницы Захарченко Анастасии Пестриковой подлежат конфискации, так как полковник обеспечивал деньгами последнюю, соответственно, деньги следует изъять в доход государства.

"Захарченко передал деньги Пестриковой для благополучного ее проживания на земле российской", — отметил прокурор, обосновывая иск.

Конфисковать нельзя помиловать

Адвокат полковника Александр Горбатенко назвал "незаконными" требований Генпрокуратуры о "конфискации всего имущества".

По его словам, в доход государства может быть изъято только указанное в законе имущество, то есть земля, недвижимое имущество, автомобили, лодки и пароходы.

"Но тут было сказано, что предметом обращения в доход государства являются наличные денежные средства. По законодательству, только в том случаем могут быть изъяты денежные средства, если они получены с продажи незаконно полученного имущества", — сказал адвокат Горбатенко, отмечая, что Захарченко никому из числа соответчиков "существенных деньги" на приобретение имущества не передавал.

Адвокат полковника считает, что по тем же основаниям не может быть конфискован изъятый золотой слиток с гравировкой "Россия".