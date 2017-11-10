Адвокат сообщил о допросе сотрудницы Минкультуры по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Следствие допрашивает сотрудницу Минкультуры РФ Александру Балашову в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в "Седьмой студии", сообщил РИА Новости ее адвокат Максим Терешков.

По словам защитника, Балашова, которая работает консультантом отдела театрального искусства департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ, взаимодействовала с "Седьмой студией" в рамках контракта от лица министерства.

"Мой доверитель Балашова, в отношении нее тоже ряд действий проводился, — в том числе вызывали неоднократно для дачи показаний в полиции. Мы от себя можем сказать, что мы действовали абсолютно законно на законных основаниях и строго в соответствии с теми документами, которые имеются у министерства культуры. Балашова не занималась заключением контракта, потому что она работала в другом подразделении, но она была, когда второй контракт продлевался", — сказал Терешков.

Адвокат добавил, что ему с доверителем "неясно, чем вызвано излишнее внимание следствия к сотрудникам Минкультуры РФ, и как это связано с деятельностью "Седьмой студии".

Ранее по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" была задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум. По версии следствия, директора РАМТ Софья Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером Кириллом Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ. И Серебренников, и Апфельбаум своей вины не признают, оба они находятся под домашним арестом.