В Уфе будут судить жительницу Подмосковья, пытавшуюся продать ребенка

УФА, 10 ноя — РИА Новости. Уфимский суд рассмотрит уголовное дело против жительницы Подмосковья, которая за 10 тысяч рублей пыталась продать своего новорожденного ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.
По ее данным, в органах ЗАГСа Уфы были выданы документы на новорожденного ребенка по недействительному паспорту. В отношении женщины расследовалось уголовное дело по статье "Торговля людьми".
"Уголовное дело в отношении женщины утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения", — пояснила Масагутова.
Она отметила, что обвиняемая полностью признала свою вину и пояснила, что продала своего ребенка из-за тяжелой жизненной ситуации и плохого материального положения.