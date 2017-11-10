В Уфе будут судить жительницу Подмосковья, пытавшуюся продать ребенка

УФА, 10 ноя — РИА Новости. Уфимский суд рассмотрит уголовное дело против жительницы Подмосковья, которая за 10 тысяч рублей пыталась продать своего новорожденного ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

"Установлено, что с июля 2014 года по январь 2015 года 31-летняя жительница Подмосковья, будучи на шестом месяце беременности, в интернете познакомилась с жительницей Уфы и предложила ей своего будущего ребенка за 10 тысяч рублей. Когда пришло время рожать, женщина приехала в Уфу, взяла недействительный паспорт уфимки, вклеила туда свою фотографию и по данному документу родила ребенка в одном из роддомов города Уфа", — рассказала Масагутова.

По ее данным, в органах ЗАГСа Уфы были выданы документы на новорожденного ребенка по недействительному паспорту. В отношении женщины расследовалось уголовное дело по статье "Торговля людьми".

"Уголовное дело в отношении женщины утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения", — пояснила Масагутова.

Она отметила, что обвиняемая полностью признала свою вину и пояснила, что продала своего ребенка из-за тяжелой жизненной ситуации и плохого материального положения.