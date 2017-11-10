В КБР более трех тысяч жителей остались без газа из-за утечки

НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Более трех тысяч жителей города Чегем в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за утечки на подземном газопроводе, сообщается в пятницу на сайте Минэнерго России.

"В 10.40 мск в пятницу в городе Чегем на улице Советская обнаружена утечка газа из стального подземного распределительного газопровода высокого давления диаметром 80 миллиметров", — говорится в сообщении.

В результате прекращено газоснабжение 3010 абонентов.

"Ведутся аварийно-восстановительные работы", — отмечает министерство.