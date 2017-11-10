В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за аварии на коллекторе

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Улан-Удэ в Бурятии из-за аварии на коллекторе, в результате которой почти 100 тысяч жителей остались без водоснабжения, сообщили РИА Новости в мэрии со ссылкой на градоначальника Александра Голкова.

Ранее власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Глава Бурятии Алексей Цыденов держит ситуацию на контроле.

"В Улан-Удэ введен режим ЧС… На данный момент есть все силы и средства для устранения аварии", — сказал Голков. По его словам, причиной аварии могла стать ветхость сетей. "Ветхие изношенные сети – это как бомба, рвануть может где угодно. На данном участке сети 1974 года. Изношенность городских сетей превышает 70%, для бесперебойной работы необходимо ежегодно менять не менее 40 километров, но заменяется не более 12 километров", — сказал Голков.

Мэр отметил, что вопрос необходимости их замены и финансирования поднимался давно. "Мы с 2008 года неоднократно поднимали вопрос о необходимости финансирования полномочий города Улан-Удэ как столицы, как огромного теплосетевого хозяйства. И нас услышали – с 2018 года 50% налога по упрощенной системе остается в Улан-Удэ", — пояснил Голков.

По данным администрации Улан-Удэ, ориентировочно, аварию на коллекторе устранят до 22.00 (17.00 мск).