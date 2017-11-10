УФА, 10 ноя — РИА Новости. Пятерых погибших при обрушении жилого дома в Ижевске опознали родственники, осталось опознать шестого, сообщил РИА Новости представитель бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртии.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

"Опознание началось в 10 часов утра по местному времени. На место прибывали родственники погибших, пятерых из них опознали. Это — девочка, подросток, мужчина и две женщины. Тело еще одного мужчины не опознано, ждем родственников", — пояснил представитель ведомства. Он отметил, что с родственниками на месте работают психологи, медицинская помощь им не понадобилась.