Самолет из Хабаровска не смог приземлиться в Магадане из-за сильного ветра

МАГАДАН, 10 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Рейс авиакомпании "Аврора" Владивосток-Хабаровск-Магадан в пятницу не смог приземлиться в Магадане и улетел в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости заместитель директора аэропорта "Магадан" Сергей Кулясов.

Спасатели в четверг разослали экстренное предупреждение о приходе мощного циклона в несколько районов Колымы и опасности чрезвычайных ситуаций. Ветер порывами до 24 метров секунду и метели прогнозировали метеорологи региона.

"В аэропорту ветер порывами до 12 метров в секунду, метель, так что экипаж лайнера принял решение лететь на Камчатку. Теперь его прибытие ожидается только завтра. Также не вылетел на Магадан рейс авиакомпании "Россия" из Москвы. Экипаж из-за погодных условий на Колыме решил перенести вылет на субботу", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, под вопросом остается также прибытие в Магадан нескольких внутрирегиональных рейсов, решение об их вылете принимают экипажи.