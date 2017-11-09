В Ижевске священники помогают пострадавшим при обрушении дома

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Священнослужители Ижевской и Удмуртской епархии привозят продукты пострадавшим при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, говорится в сообщении пресс-службы епархии.

"Клирик Михайловского кафедрального собора г. Ижевска священник Владимир Андрианов, имеющий психологическое образование, помогает специалистам МЧС оказывать психологическую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

"Руководитель отдела Ижевской епархии по социальному служению священник Олег Митчицков и сотрудник отдела протоиерей Павел Матюшин посетили эвакуированных жителей обрушившегося дома в пунктах эвакуации (школы 83 и 86). Священнослужители привезли продукты и оказали моральную поддержку людям, вынужденным ночевать вне своих жилищ", — добавляет пресс-служба.

По ее данным, клирик епархии иеромонах Даниил (Суздалев), который отвечает за взаимодействие с МЧС, приехал в оперативный штаб на месте происшествия и участвует в разборе завалов.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.